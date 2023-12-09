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9 декабря, 14:44

На Украине разгорелся скандал из-за визита сотрудников военкоматов в оздоровительный комплекс

Украинские военкомы провели грубый рейд на оздоровительный комплекс в Закарпатье

Сотрудники украинских военкоматов в поисках новых "защитников" ворвались в полный женщин и детей оздоровительный комплекс "Косино" в Косони Закарпатской области. Как пишет "Страна.ua", грубую акцию организовали главы сразу двух военных комиссариатов. На опубликованном изданием видео — то, как толпа вооружённых до зубов людей в балаклавах вторгается к отдыхающим.

Украинские военкомы провели грубый рейд на оздоровительный комплекс в Закарпатье. Видео © Telegram / "Политика Страны"

О рейде высказались и в самом "Косино". Там указали, что военные "под дулами автоматов" выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, среди которых — женщины, дети и пожилые граждане. А когда директор попросил незваных гостей предъявить документы, его просто избили.

К слову, "улов" у военкомов был несолидный: в тот день мужчин там было не более 20%. Причём подобные рейды на днях провели и в других санаториях и спортивных заведениях Ужгородского, Хустского, Мукачевского, Свалявского и Береговского районов Закарпатья.

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"Во всех случаях отслеживается хамское, грубое и пренебрежительное поведение к гражданам Украины, как к мужчинам, так и к женщинам и детям... Закарпатцы — не скот! Не позволим такого отношения к себе", — говорится в заявлении.

Администрация комплекса уже обратилась в компетентные органы, а также призвала бизнес-сообщество региона не молчать о подобных случаях.

Ранее председатель совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко предложил использовать реестр избирателей для проведения мобилизации. Кроме того, он призвал расширить список лиц, подпадающих под призыв.

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Обложка ©

Getty Images / Spencer Platt

Матвей Константинов
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