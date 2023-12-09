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9 декабря, 00:46

Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине

Советник Зеленского Подоляк: Мобилизация на Украине будет проходить сложно

На Украине мобилизация будет проходить сложно, а её "пропагандистскую составляющую" изменят. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

"Мобилизация будет сложной..." — подтвердил Подоляк.

В эфире также прозвучала информация о том, что Киев планирует освещать мобилизацию по новой программе. Это касается нового подхода к рекрутингу, а также разъяснения функций и обязательств государства и мобилизованных. "Пропагандистская составляющая" мобилизационных процедур тоже обновится.

В США разнесли амбициозный план Залужного по мобилизации украинцев

В США разнесли амбициозный план Залужного по мобилизации украинцев

Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на фронт. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины, в свою очередь, прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке. Но даже попав на фронт, украинцы добровольно складывают оружие и самовольно покидают боевые позиции.

Обложка ©

ТАСС / AP / Efrem Lukatsky

Анатолий Симоненко
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