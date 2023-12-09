Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине
Советник Зеленского Подоляк: Мобилизация на Украине будет проходить сложно
На Украине мобилизация будет проходить сложно, а её "пропагандистскую составляющую" изменят. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.
"Мобилизация будет сложной..." — подтвердил Подоляк.
В эфире также прозвучала информация о том, что Киев планирует освещать мобилизацию по новой программе. Это касается нового подхода к рекрутингу, а также разъяснения функций и обязательств государства и мобилизованных. "Пропагандистская составляющая" мобилизационных процедур тоже обновится.
Украина несёт катастрофические потери на фронте. Это вынуждает власти идти на новые ухищрения, чтобы завлечь мужчин на фронт. В частности, Киев намерен отправлять на службу граждан с туберкулёзом и ВИЧ, студентов, депутатов, а также женщин. Мужчины, в свою очередь, прибегают к различным методам, чтобы избежать отправки на фронт. Например, недавно один из них убежал прямо из окна военкомата, а другой переоделся в ребёнка и попытался уплыть на надувной лодке. Но даже попав на фронт, украинцы добровольно складывают оружие и самовольно покидают боевые позиции.
ТАСС / AP / Efrem Lukatsky