Подоляк признал сложности с мобилизацией на Украине

На Украине мобилизация будет проходить сложно, а её "пропагандистскую составляющую" изменят. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в эфире единого украинского телемарафона.

В эфире также прозвучала информация о том, что Киев планирует освещать мобилизацию по новой программе. Это касается нового подхода к рекрутингу, а также разъяснения функций и обязательств государства и мобилизованных. "Пропагандистская составляющая" мобилизационных процедур тоже обновится.