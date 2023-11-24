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Регион
Опубликовано 24 ноября 2023, 13:41
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ВС России за неделю взяли 39 пленных на Херсонском направлении

За минувшую неделю российские военные взяли 39 пленных на Херсонском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, наши войска нанесли поражение двум бригадам ВСУ.

"Нанесено поражение подразделениям 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районах населённых пунктов Тягинка, Токаревка и Садовое Херсонской области", — рассказали в ведомстве.

Шойгу заявил о провале десантной операции ВСУ на Херсонском направлении
Шойгу заявил о провале десантной операции ВСУ на Херсонском направлении

А вчера в Минобороны отчитались об уничтожении российскими Су-25 украинской бронетехники на Южно-Донецком направлении. Пилоты пустили ракеты с малых высот и благополучно вернулись на базу.

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ТАСС / Александр Река

Матвей Константинов
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