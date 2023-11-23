Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Минобороны РФ: Экипажи Су-25 уничтожили технику ВСУ на Южно-Донецком направлении
Российские военнослужащие продолжают успешно выполнять задачи специальной военной операции. Как сообщает Министерство обороны РФ, экипажи российских Су-25 поразили бронетехнику Вооружённых сил Украины на Южно-Донецком направлении.
Штурмовики Су-25 ВКС России уничтожили замаскированные полевые позиции и бронированную технику ВСУ на Южно-Донецком направлении. Видео © t.me / Минобороны РФ
"В результате боевого применения уничтожены замаскированные укреплённые полевые позиции и бронированная техника ВСУ", — сообщили в ведомстве.
Помимо этого, в Минобороны раскрыли подробности уничтожения противника силами штурмовой авиации на этом направлении. В сообщении говорится, что пилоты осуществили пуски ракет с малых высот, выполнили манёвр, отстрелив теплоловушки, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета.
Ранее расчёт кочующей 152-миллиметровой гаубицы Д-20 под названием "Ярость" разгромил десятки целей украинских войск на Купянском направлении. Как признались в Минобороны, противник буквально ненавидит и панически боится этого неуловимого орудия. ВСУ бросают все силы на то, чтобы его выследить, но все эти попытки терпят провал.
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