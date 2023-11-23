Экипажи Су-25 уничтожили бронетехнику ВСУ на Южно-Донецком направлении

Помимо этого, в Минобороны раскрыли подробности уничтожения противника силами штурмовой авиации на этом направлении. В сообщении говорится, что пилоты осуществили пуски ракет с малых высот, выполнили манёвр, отстрелив теплоловушки, после чего благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее расчёт кочующей 152-миллиметровой гаубицы Д-20 под названием "Ярость" разгромил десятки целей украинских войск на Купянском направлении. Как признались в Минобороны, противник буквально ненавидит и панически боится этого неуловимого орудия. ВСУ бросают все силы на то, чтобы его выследить, но все эти попытки терпят провал.