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Регион
Опубликовано 23 ноября 2023, 02:53
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Неуловимая "Ярость" ВС РФ разгромила десятки украинских целей под Купянском

Минобороны: Расчёт гаубицы Д-20 "Ярость" поразил десятки целей ВСУ под Купянском

Расчёт кочующей 152-миллиметровой гаубицы Д-20 под названием "Ярость" разгромил десятки целей украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Расчет гаубицы Д-20 "Ярость" поразил десятки целей ВСУ на Купянском направлении. Видео © Минобороны РФ

"Кочующая гаубица Д-20, вместе с расчётом, который и окрестил орудие именем "Ярость", — одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчёта десятки поражённых целей — миномёты противника, его артиллерия, укреплённые опорники и замаскированные наблюдательные пункты", — сообщили в Минобороны.

Одним из главнейших преимуществ "Ярости" является неожиданное появление и оперативная смена позиции после стрельбы. Как признались в Минобороны, противник буквально ненавидит и панически боится этого неуловимого орудия. ВСУ бросают все силы на то, чтобы её выследить, но все эти попытки терпят провал.

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Ранее на Купянском направлении самолёты оперативно-тактической авиации России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ. Речь идёт о 14, 41, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригаде теробороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новосёловки.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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