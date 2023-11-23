Неуловимая "Ярость" ВС РФ разгромила десятки украинских целей под Купянском
Минобороны: Расчёт гаубицы Д-20 "Ярость" поразил десятки целей ВСУ под Купянском
Расчёт кочующей 152-миллиметровой гаубицы Д-20 под названием "Ярость" разгромил десятки целей украинских войск на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Расчет гаубицы Д-20 "Ярость" поразил десятки целей ВСУ на Купянском направлении. Видео © Минобороны РФ
"Кочующая гаубица Д-20, вместе с расчётом, который и окрестил орудие именем "Ярость", — одно из самых результативных, слаженных и неуловимых для врага подразделений на этом участке. На счету расчёта десятки поражённых целей — миномёты противника, его артиллерия, укреплённые опорники и замаскированные наблюдательные пункты", — сообщили в Минобороны.
Одним из главнейших преимуществ "Ярости" является неожиданное появление и оперативная смена позиции после стрельбы. Как признались в Минобороны, противник буквально ненавидит и панически боится этого неуловимого орудия. ВСУ бросают все силы на то, чтобы её выследить, но все эти попытки терпят провал.
Ранее на Купянском направлении самолёты оперативно-тактической авиации России нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам временной дислокации пяти бригад ВСУ. Речь идёт о 14, 41, 43-й и 44-й механизированных и 101-й бригаде теробороны в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новосёловки.
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