Шойгу заявил о провале десантной операции ВСУ на Херсонском направлении

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступил на заседании коллегии Минобороны РФ, в ходе которого прокомментировал попытки украинских войск провести десантную операцию на Херсонском направлении. Он заявил, что все попытки оказались провальными.

"Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери", — подчеркнул Шойгу.

Глава Минобороны также отметил, что российские военнослужащие улучшают своё положение на линии боевого соприкосновения.