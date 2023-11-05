Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе спецоперации

В России 5 ноября празднуется День военного разведчика. В честь этого события глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил всех причастных с профессиональным праздником, отметив их успехи в зоне проведения специальной военной операции.

Министр подчеркнул, что представителями этой военной специальности вписано немало славных страниц в ратную летопись Отечества. Он заявил, что разведчики всегда находились на переднем крае борьбы с противником. По его словам, и сегодня они показывают успехи, эффективно решая поставленные задачи в ходе проведения СВО.

"Особую благодарность выражаю ветеранам, тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд! Величие Родины — в ваших славных делах!" — говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.