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Регион
Опубликовано 4 ноября 2023, 22:51
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Шойгу отметил эффективность действий разведки в ходе спецоперации

Шойгу поздравил российских разведчиков с профессиональным праздником

В России 5 ноября празднуется День военного разведчика. В честь этого события глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу поздравил всех причастных с профессиональным праздником, отметив их успехи в зоне проведения специальной военной операции.

Министр подчеркнул, что представителями этой военной специальности вписано немало славных страниц в ратную летопись Отечества. Он заявил, что разведчики всегда находились на переднем крае борьбы с противником. По его словам, и сегодня они показывают успехи, эффективно решая поставленные задачи в ходе проведения СВО.

"Особую благодарность выражаю ветеранам, тем, кто делится знаниями и опытом с молодым поколением защитников Отечества. Уважаемые товарищи! Поздравляю всех с праздником, благодарю за преданную службу и ратный труд! Величие Родины — в ваших славных делах!" — говорится в поздравлении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Путин и Шойгу поздравили личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником
Путин и Шойгу поздравили личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником

Разведка — это "глаза и уши" вооружённых сил, настоящая армейская элита. Как отмечается День военного разведчика, какова его история и традиции — в материале Лайфа.

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t.me / Минобороны РФ

Алексей Соловьёв
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