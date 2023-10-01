Путин и Шойгу поздравили личный состав и ветеранов Сухопутных войск с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов Сухопутных войск с профессиональным праздником. Об этом говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

"Вы по праву гордитесь именами и подвигами выдающихся военачальников и полководцев, солдат и офицеров. Теми, кто на протяжении столетий верой и правдой служил Родине, стяжал бессмертную славу на полях масштабных сражений за её свободу и независимость", — отметил глава государства.

Он добавил, что и сегодня эти ратные и патриотические традиции с честью продолжает новое поколение военных. Их доблесть, мужество и преданность долгу и Отечеству ярко проявились в ходе выполнения задач специальной военной операции. Путин выразил уверенность, что личный состав Сухопутных войск будет и дальше демонстрировать высокий уровень подготовки, а также надёжно обеспечивать суверенитет и национальные интересы нашей страны.

Поздравление личного состава и ветеранов Сухопутных войск с праздником. Видео © T.me / Минобороны России

Также к поздравлению ветеранов и сотрудников ОПК присоединился глава Минобороны Сергей Шойгу. Он отметил, что о беспримерном мужестве, стойкости и героизме воинов-пехотинцев свидетельствуют многие страницы ратной летописи нашей страны и их вклад в защиту и обеспечение безопасности нашей Родины поистине неоценим.

"Современное поколение военнослужащих с честью продолжает славные традиции предшественников, успешно овладевает новейшим вооружением и военной техникой, совершенствует профессиональное мастерство. В ходе специальной военной операции личный состав общевойсковых соединений и воинских частей эффективно выполняет поставленные перед ним важные задачи, умело и решительно действует в самой сложной обстановке", — приводит его слова пресс-служба Минобороны.