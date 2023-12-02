В США разнесли амбициозный план Залужного по мобилизации украинцев
Журналист Моррис: Залужный не сможет набирать по 20 тысяч людей в ВСУ
План главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного набирать в войска по 20 тысяч человек в месяц не увенчается успехом. Таким мнением в эфире ютуб-канала Redacted поделился американский журналист Клейтон Моррис.
"Залужный хочет по 20 тысяч человек. <…> Весь план на 2024 год заключается в том, чтобы выжить, бросая людей на стену, надеясь, что она на вас не упадёт. <…> Откуда вы собираетесь взять этих людей?" — написал в своей статье американец.
В то же время западный журналист уверен в том, что российские войска в настоящее время имеют явное преимущество перед украинцами на фронте. Моррис заявил, что ВСУ несут ежедневно существенные потери, а ВС РФ "продолжают уничтожать то, что осталось от украинских подразделений".
Напомним, ранее член правящей партии "Слуга народа" Марьяна Безуглая потребовала отставки главкома ВСУ Залужного, так как он не представил план действий на следующий год. Также она утверждает, что главнокомандующий украинской армией поделился с ней информацией о том, что "им нужно забирать не менее 20 тысяч граждан в месяц".