В США разнесли амбициозный план Залужного по мобилизации украинцев

План главнокомандующего Вооружённых сил Украины Валерия Залужного набирать в войска по 20 тысяч человек в месяц не увенчается успехом. Таким мнением в эфире ютуб-канала Redacted поделился американский журналист Клейтон Моррис.

"Залужный хочет по 20 тысяч человек. <…> Весь план на 2024 год заключается в том, чтобы выжить, бросая людей на стену, надеясь, что она на вас не упадёт. <…> Откуда вы собираетесь взять этих людей?" — написал в своей статье американец.

В то же время западный журналист уверен в том, что российские войска в настоящее время имеют явное преимущество перед украинцами на фронте. Моррис заявил, что ВСУ несут ежедневно существенные потери, а ВС РФ "продолжают уничтожать то, что осталось от украинских подразделений".