Американский журналист Клейтон Моррис раскритиковал действия украинских военкомов, которые вербуют новобранцев с особой жесткостью и отправляют на поле боя без какой-либо подготовки.

"Дело не только в похитителях людей, эти попытки вербовки, по словам The New York Times, носят жестокий характер. <…> Газета сообщает о том, что военкомы отбирают паспорта, не отдавая их, из-за чего украинцы не могут никуда выехать, а иногда они берутся за психически больных людей", — сказал он в эфире своего шоу Redacted.

Журналист оказался возмущён тем, что Украина без всяких сомнений отправляет на фронт людей как с психическими расстройствами, так и с физическими ограничениями. При этом перед самой отправкой их практически ничему не обучают и "нулёвыми" бросают биться с хорошо подготовленными российскими военными.

"Их просто буквально бросают туда, чтобы они были, я представляю себе, словно мясо на крюке", — подчеркнул он.