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30 января, 16:23

Ушёл из жизни бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне"

Бывший участник группы "Машина времени" Юрий Ильченко умер в возрасте 72 лет

Юрий Ильченко. Обложка © Vk / Юрий Ильченко

Юрий Ильченко. Обложка © Vk / Юрий Ильченко

Российский музыкант и бывший клавишник группы "Машина времени" Юрий Ильченко ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Печальное известие сообщил журналист Владислав Бачуров у себя в "Телеграме".

Причина смерти музыканта не называется. На его странице в соцсетях появились сообщения от бывших коллег и поклонников с прощальными словами. Ильченко выступал с легендарной рок-группой "Машина времени" в 1976–1977 годы. Он также был участником "Землян" и солистом группы "Мифы".

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Ранее Лайф писал, что скончался работавший с Владимиром Высоцким актёр Юрий Медведев. Ему было 82 года.

Андрей Бражников
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