Ушёл из жизни бывший участник групп "Машина времени" и "Земляне"

Российский музыкант и бывший клавишник группы "Машина времени" Юрий Ильченко ушёл из жизни в возрасте 72 лет. Печальное известие сообщил журналист Владислав Бачуров у себя в "Телеграме".

Причина смерти музыканта не называется. На его странице в соцсетях появились сообщения от бывших коллег и поклонников с прощальными словами. Ильченко выступал с легендарной рок-группой "Машина времени" в 1976–1977 годы. Он также был участником "Землян" и солистом группы "Мифы".