Советский певец Виталий Белоножко умер в возрасте 70 лет

Виталий Белоножко родился в 1953 году. Окончил музыкальную школу по классу аккордеона, музыкальное училище и Киевскую национальную консерваторию имени Чайковского по классу вокала. С 1981 года работал солистом Гостелерадио УССР. Первыми его песнями, записанными там, стали произведения Максима Дунаевского "Всё пройдёт" и "Городские цветы". Также он работал солистом Киевского театра эстрады на Подоле, является основателем и организатором Международного фестиваля семейного творчества "Мелодия двух сердец". Выступал в дуэте вместе с супругой Светланой Белоножко, а в 1995 году получил звание народного артиста Украины.