Умер режиссёр фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Олег Рябоконь
Режиссёр Олег Рябоконь. Обложка © Kinopoisk.ru
В Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет скончался Олег Рябоконь — советский и российский кинорежиссёр, постановщик многочисленных музыкальных фильмов и телеспектаклей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.
Причина смерти заслуженного деятеля искусств РФ пока не известна, однако уточняется, что внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.
Рябоконь родился в 1939 году, отучился в Ленинградском военно-механическом институте (БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова), а после окончил актёрско-режиссёрское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (Российский государственный институт сценических искусств). Среди его самых известных режиссёрских работ — телефильмы "Али-Баба и 40 разбойников", "Эзоп", "Физики".
А ранее в возрасте 90 лет умер актёр театра и кино Константин Желдин, известный по ролям в "Ликвидации", "Брате-2" и "17 мгновениях весны". До самой смерти он не терял творческого азарта и находил в себе силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино.