Умер режиссёр фильма "Али-Баба и сорок разбойников" Олег Рябоконь

В Санкт-Петербурге в возрасте 84 лет скончался Олег Рябоконь — советский и российский кинорежиссёр, постановщик многочисленных музыкальных фильмов и телеспектаклей. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник.

Причина смерти заслуженного деятеля искусств РФ пока не известна, однако уточняется, что внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было.

Рябоконь родился в 1939 году, отучился в Ленинградском военно-механическом институте (БГТУ "Военмех" им. Д.Ф. Устинова), а после окончил актёрско-режиссёрское отделение Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии (Российский государственный институт сценических искусств). Среди его самых известных режиссёрских работ — телефильмы "Али-Баба и 40 разбойников", "Эзоп", "Физики".