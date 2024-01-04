Работавший с Высоцким актёр Юрий Медведев ушёл из жизни в 82 года

Советский актёр театра и кино Юрий Медведев умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру". В настоящее время причина смерти артиста неизвестна.

Медведев родился 31 октября 1941 года. В 1966-м стал выпускником отделения клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров цирка и эстрады Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Кроме того, артист окончил высшие режиссёрские курсы ГИТИСа в 1975 году.