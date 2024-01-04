Работавший с Высоцким актёр Юрий Медведев ушёл из жизни в 82 года
Работавший с поэтом Высоцким актёр Юрий Медведев умер в 82 года. Обложка © kino-teatr.ru
Советский актёр театра и кино Юрий Медведев умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает портал "Кино-театр.ру". В настоящее время причина смерти артиста неизвестна.
Медведев родился 31 октября 1941 года. В 1966-м стал выпускником отделения клоунады, речевых и музыкально-эксцентрических жанров цирка и эстрады Государственного училища циркового и эстрадного искусства. Кроме того, артист окончил высшие режиссёрские курсы ГИТИСа в 1975 году.
С 1964 года актёр работал в Театре на Таганке, затем через пять лет начал сниматься в кино. Медведев появился в кинокартине "Единственная" режиссёра Иосифа Хейфица, где его коллегой по цеху был поэт и актёр Владимир Высоцкий.
А ранее Лайф писал, что 3 января скончался Пётр Черняев в возрасте 70 лет. Прежде всего артист был известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Универ", "Интерны" и "Солдаты". В пресс-службе Союза кинематографистов России сообщили, что церемония прощания с Черняевым состоится в морге больницы № 20 в Москве в субботу, 6 января.