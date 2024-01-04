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4 января, 15:06

Объявлены дата и место прощания с актёром из "Глухаря" и "Склифосовского"

Прощание с актёром Черняевым состоится 6 января в ГКБ № 20 в Москве

Пётр Черняев. Обложка © Кадр © "Капкан для золушки", режиссёр Вячеслав Лавров, сценарист Мария Ваксман / kino-teatr.ru

Пётр Черняев. Обложка © Кадр © "Капкан для золушки", режиссёр Вячеслав Лавров, сценарист Мария Ваксман / kino-teatr.ru

Церемония прощания с кинокритиком, актёром, сценаристом и продюсером Петром Черняевым состоится в ГКБ № 20 в Москве в субботу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"Прощание состоится 6 января 2024 года в 9:30 в морге больницы № 20 (ул. Ленская, дом 15). Отпевание пройдёт в 11 часов в храме Всех Святых в Новокосино на улице Суздальской. В 12:30 — прощание в Николо-Архангельском крематории", говорится в сообщении.

Напомним, Пётр Черняев скончался 3 января в возрасте 70 лет. Прежде всего артист был известен по ролям в таких фильмах и сериалах, как "Глухарь", "Мент в законе", "Склифосовский", "Универ", "Интерны" и "Солдаты". Он также публиковался в журналах "Советский экран", "Мнения", "Огонёк" и "Правда".

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Наталья Исакова
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