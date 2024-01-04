Объявлены дата и место прощания с актёром из "Глухаря" и "Склифосовского"

Церемония прощания с кинокритиком, актёром, сценаристом и продюсером Петром Черняевым состоится в ГКБ № 20 в Москве в субботу, 6 января. Об этом сообщила пресс-служба Союза кинематографистов России.

"Прощание состоится 6 января 2024 года в 9:30 в морге больницы № 20 (ул. Ленская, дом 15). Отпевание пройдёт в 11 часов в храме Всех Святых в Новокосино на улице Суздальской. В 12:30 — прощание в Николо-Архангельском крематории", — говорится в сообщении.