"Внезапная история": Раскрыта причина смерти звезды КВН и "Comedy Баттл" Агафонова
Близкий друг Агафонова сообщил, что худрук команды КВН умер от инфаркта
Автор и художественный руководитель нескольких команд КВН Станислав Агафонов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / agafonagafonov
Известный автор и художественный руководитель команды КВН, а также финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер от инфаркта миокарда. Об этом рассказал его близкий друг Михаил.
"Он был на отдыхе. Причина смерти установлена медицинским заключением. Это инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история. Не болел, ничего такого", — подчеркнул друг Агафонова в беседе с газетой "Известия".
Мужчина пояснил, что в настоящее время родные и близкие Агафонова решают вопрос о транспортировке его тела в Москву.
Напомним, о смерти Агафонова стало известно 3 января. На момент смерти ему было 40 лет. Участник юмористических телешоу родился в Братске в 1983 году. В 2018-м стал чемпионом Высшей лиги КВН в качестве художественного руководителя команды "Раисы".