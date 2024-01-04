"Внезапная история": Раскрыта причина смерти звезды КВН и "Comedy Баттл" Агафонова

Известный автор и художественный руководитель команды КВН, а также финалист телешоу "Comedy Баттл" Станислав Агафонов умер от инфаркта миокарда. Об этом рассказал его близкий друг Михаил.

"Он был на отдыхе. Причина смерти установлена медицинским заключением. Это инфаркт миокарда, то есть это абсолютно внезапная история. Не болел, ничего такого", — подчеркнул друг Агафонова в беседе с газетой "Известия".

Мужчина пояснил, что в настоящее время родные и близкие Агафонова решают вопрос о транспортировке его тела в Москву.