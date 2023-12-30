Умер писатель и телеведущий Максим Соколов

На 65-м году жизни скончался известный российский публицист, писатель и телеведущий Максим Соколов. Смерть журналиста подтвердила его супруга, её обстоятельства пока что неизвестны, сообщает SHOT.

В течение многих лет Соколов работал обозревателем изданий "Коммерсант" и "Известия", а также был автором аналитического интернет-журнала GlobalRus и ведущим программы "Однако" на Первом канале. Его колонки публиковались в "Русском журнале", "Эксперте", "Комсомольской правде" и прочих российских СМИ. Среди его книг — "Поэтические воззрения россиян на историю" и "Чуден Рейн при тихой погоде".