Умер экс-глава ЕК, выступавший за развитие экономических связей с Москвой

Экс-председатель Европейской комиссии (до 1993 года Комиссии европейских сообществ) Жак Делор скончался в Париже в возрасте 98 лет. Об этом со ссылкой на дочь французского государственного деятеля, мэра города Лилля Мартин Обри передаёт Agence France-Presse (AFP).

"Он умер сегодня утром в своём парижском доме во сне", — заявила Обри.

Французский лидер Эмманюэль Макрон уже прокомментировал это печальное событие. Глава Пятой республики выразил сожаление в связи со смертью политика и заявил, что идеалы, приверженность им и праведность усопшего всегда будут вдохновлять людей.

Делор ушёл с поста председателя Европейской комиссии, который занимал с января 1985 года, в конце января 1995 года. Подчёркивается, что он выступал за развитие экономических связей с Москвой. Так, в 1988-м он содействовал подписанию декларации взаимного признания Комиссии европейских сообществ и Советского Союза, а в 1994 году во время его шефства в европейской организации было заключено соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС.