Умер экс-глава ЕК, выступавший за развитие экономических связей с Москвой
AFP: В Париже в возрасте 98 лет скончался бывший глава Еврокомиссии Жак Делор
Председатель Комиссии европейских сообществ (Еврокомиссии) Жак Делор. Обложка © ТАСС / Валентин Соболев
Экс-председатель Европейской комиссии (до 1993 года Комиссии европейских сообществ) Жак Делор скончался в Париже в возрасте 98 лет. Об этом со ссылкой на дочь французского государственного деятеля, мэра города Лилля Мартин Обри передаёт Agence France-Presse (AFP).
"Он умер сегодня утром в своём парижском доме во сне", — заявила Обри.
Французский лидер Эмманюэль Макрон уже прокомментировал это печальное событие. Глава Пятой республики выразил сожаление в связи со смертью политика и заявил, что идеалы, приверженность им и праведность усопшего всегда будут вдохновлять людей.
Делор ушёл с поста председателя Европейской комиссии, который занимал с января 1985 года, в конце января 1995 года. Подчёркивается, что он выступал за развитие экономических связей с Москвой. Так, в 1988-м он содействовал подписанию декларации взаимного признания Комиссии европейских сообществ и Советского Союза, а в 1994 году во время его шефства в европейской организации было заключено соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между Россией и ЕС.
Накануне Лайф писал о том, что известный немецкий политик Вольфганг Шойбле, возглавлявший МВД и Минфин Германии, умер в возрасте 81 года.