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27 декабря, 19:17

Умер основатель компании – производителя оружия Glock

Основатель компании – производителя оружия Glock Гастон Глок умер в 94 года

Основатель компании – производителя оружия Glock Гастон Глок. Обложка © ТАСС / imago / SKATA

Основатель компании – производителя оружия Glock Гастон Глок. Обложка © ТАСС / imago / SKATA

Австрийский инженер и предприниматель, основатель компании – производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба компании.

"Наш основатель Гастон Глок не только произвёл революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии", — сказано в некрологе.

В сообщении также указано, что Глок большую часть своей жизни посвятил развитию компании. Как говорится в некрологе, его дело будет несомненно продолжено в будущем.

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Ранее стало известно о смерти корейского актёра Ли Сон Гюна, известного в том числе по роли в фильме "Паразиты". За несколько недель до смерти Ли попал в скандал, связанный с наркотиками: артиста обвинили в употреблении запрещённых веществ, после чего полиция открыла расследование.

Оксана Попова
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