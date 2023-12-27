Умер основатель компании – производителя оружия Glock

Австрийский инженер и предприниматель, основатель компании – производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба компании.

"Наш основатель Гастон Глок не только произвёл революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии", — сказано в некрологе.

В сообщении также указано, что Глок большую часть своей жизни посвятил развитию компании. Как говорится в некрологе, его дело будет несомненно продолжено в будущем.