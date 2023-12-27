Умер основатель компании – производителя оружия Glock
Основатель компании – производителя оружия Glock Гастон Глок умер в 94 года
Основатель компании – производителя оружия Glock Гастон Глок. Обложка © ТАСС / imago / SKATA
Австрийский инженер и предприниматель, основатель компании – производителя огнестрельного оружия Glock Гастон Глок скончался на 95-м году жизни. Трагическую новость сообщила пресс-служба компании.
"Наш основатель Гастон Глок не только произвёл революцию в мире стрелкового оружия в 1980-х годах, но и сумел утвердить бренд Glock в качестве мирового лидера в индустрии", — сказано в некрологе.
В сообщении также указано, что Глок большую часть своей жизни посвятил развитию компании. Как говорится в некрологе, его дело будет несомненно продолжено в будущем.
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