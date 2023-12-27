Звезда оскароносного фильма "Паразиты" найден мёртвым после скандала с наркотиками

Корейский актёр Ли Сон Гюн, известный в том числе по роли в фильме "Паразиты", найден мёртвым после скандала с наркотиками. Как пишет AP со ссылкой на полицию, его тело обнаружили в машине в Сеуле.

Этому предшествовали поиски 48-летнего актёра. Как писало агенство Yonhap, он покинул дом, оставив предсмертную записку. За несколько недель до смерти Ли попал в скандал, связанный с наркотиками: артиста обвинили в употреблении запрещённых веществ, после чего полиция открыла расследование. Сам он утверждал, что его обманывали, он не знал, что он употреблял. Полиция провела два теста на употребление наркотиков, оба показали отрицательный результат.

Напомним, в оскароносной картине "Паразиты" Ли сыграл мистера Пака — владельца дома, куда устроились члены семьи Ким. Ещё до этого он был популярным актёром в Южной Корее, успев сняться в сериале "Кофейный принц" и драмах "За белой башней", "Макароны" и "Мой господин".