Умер писатель-фантаст Николай Ютанов

Писатель-фантаст, астроном, издатель и ученик Бориса Стругацкого Николай Ютанов умер в возрасте 64 лет, на странице во "ВКонтакте" сообщил его друг Александр Кривцов.

Он уточнил, что писателя не стало 23 декабря. А старший научный сотрудник Санкт-Петербургского филиала Института истории естествознания и техники имени С.И. Вавилова, исследователь фантастической литературы Андрей Ермолаев рассказал, что причиной смерти Ютанова стала болезнь сердца.

Писатель родился 16 ноября 1959 года в Ленинграде. В 1981–1990 годах работал в Главной астрономической обсерватории Академии наук СССР, был автором и научных работ. Ютанов — ученик Бориса Стругацкого. Он известен такими произведениями, как "Оборотень" и "Путь обмана". Также писатель перевёл более 20 книг, в том числе "Звёздные войны", и являлся создателем издательства Terra Fantastica, которое печатало произведения братьев Стругацких, Сергея Лукьяненко, Джона Толкина и многих других.