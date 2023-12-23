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23 декабря, 11:28

Умер автор гимна Дагестана, композитор Мурад Кажлаев

На 93-м году жизни умер композитор Мурад Кажлаев

Мурад Кажлаев. Обложка © ТАСС / Владимир Савостьянов

Мурад Кажлаев. Обложка © ТАСС / Владимир Савостьянов

На 93-м году умер народный артист СССР, Герой Труда Российской Федерации, заслуженный деятель искусств РСФСР Мурад Кажлаев, сообщила министр культуры Республики Дагестан Зарема Бутаева.

"На 93-м году жизни ушёл из жизни наш дорогой маэстро, народный артист СССР, Герой Труда РФ, заслуженный деятель искусств РСФСР, советский и российский композитор, дирижер, педагог, общественный деятель Мурад Магомедович Кажлаев", — написала министр в телеграм-канале.

Композитор родился 15 января 1931 года в Баку, в Азербайджане. В 1955 году окончил Азербайджанскую государственную консерваторию им. Узеира Гаджибекова по классу композиции педагога Бориса Зейдмана. В студенческие годы был принят в Союз композиторов СССР.

Кажлаев написал музыку к гимну Республики Дагестан 2016 года, а также сочинил мелодии к таким фильмам как "Горянка" (1975), "Любовь моя, печаль моя"(1978), "Загадка кубачинского браслета" (1982) и многим другим.

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Ранее Лайф писал об уходе из жизни народной артистки России Александры Жигаловой. Исполнительница ролей скончалась 18 декабря в возрасте 94 лет. Незадолго до кончины актриса признавалась, что вся её жизнь неразрывно связана с театром и зрителем.

Александра Мышляева
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