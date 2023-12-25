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25 декабря, 12:09

В Москве умер самый известный в мире кинорежиссёр из Туркмении

На 92-м году жизни умер туркменский кинорежиссёр Язгельды Сеидов

Обложка © ТАСС / Александр Коньков, Валерий Христофоров

Обложка © ТАСС / Александр Коньков, Валерий Христофоров

В Москве на 92-м году жизни умер кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов, сообщил SHOT. Тело обнаружили в его квартире на площади Рогожская Застава в Таганском районе Москвы. Следы насильственной смерти выявлены не были.

За свою жизнь Язгельды Сеидов снял 38 кинокартин. В их числе "Бывает и так" (1965), "Мужское воспитание" (1982), "Легенда древних гор" (1988) и другие. Режиссёр был удостоен нескольких международных наград в Италии, Португалии, Германии и других странах.

Сеидов родился 10 июня 1932 года в ауле Ата Серахского района Туркменской ССР. Окончив школу в 1951 году, поступил на геологический факультет Сельскохозяйственного института ТССР, одновременно с этим учился в музыкальном училище и был солистом театра, а в 1970 году окончил режиссёрский факультет ВГИКа.

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Ранее стало известно, что на 44-м году жизни скончался российский актёр Алексей Черных. Трагичную новость в соцсетях озвучила его коллега Екатерина Соломатина.

Александра Мышляева
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