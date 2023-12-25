В Москве умер самый известный в мире кинорежиссёр из Туркмении

В Москве на 92-м году жизни умер кинорежиссёр из Туркмении Язгельды Сеидов, сообщил SHOT. Тело обнаружили в его квартире на площади Рогожская Застава в Таганском районе Москвы. Следы насильственной смерти выявлены не были.

За свою жизнь Язгельды Сеидов снял 38 кинокартин. В их числе "Бывает и так" (1965), "Мужское воспитание" (1982), "Легенда древних гор" (1988) и другие. Режиссёр был удостоен нескольких международных наград в Италии, Португалии, Германии и других странах.