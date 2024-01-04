В возрасте 90 лет умер актёр театра и кино Константин Желдин

На 91-м году жизни скончался советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист РСФСР Константин Желдин. Об этом сообщил ректор ГИТИСа Григорий Заславский.

"Счастливая жизнь: Желдин до старости — ему недавно исполнилось 90 — снимался, был востребован, любой сразу вспомнит его по роли в "Ликвидации", а много лет до того... в "Семнадцати мгновениях весны" — он сыграл там Холлтофа. <...> 90 лет, конечно, преклонный, зрелый возраст, но когда и в эти годы у актёра есть силы и желание выходить на сцену и сниматься в кино, смерть кажется несправедливой", — написал заслуженный деятель искусств в телеграм-канале.

Константин Желдин родился 5 октября 1933 года. В 1961 году окончил Щукинское училище. В 1962–1963 годах служил в Театре на Малой Бронной, а с 1966-го по 2000-й — в Театре на Таганке. С 2001 года работал в театре "Около дома Станиславского" с режиссёром Юрием Погребничко — по словам Заславского, точно чувствуя его манеру погружённости и одновременно некоторой отрешённости от роли и мира. Играл в "Предпоследнем концерте Алисы в Стране чудес", "Русском дворянине-семинаристе и гражданине цивилизованного мира" и других постановках. Среди его киноработ роли в фильмах "Майор Вихрь", "Адъютант его превосходительства", "Брат-2", "Доктор Тырса", "Закрытая школа", "Угрюм-река" и многих других.