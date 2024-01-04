Режиссёр Елена Демидова умерла в 59 лет

Елена Демидова родилась 23 апреля 1964 года в Оренбурге. В 1987 году окончила МГТУ имени Баумана по специальности "инженер", в 1997-м получила образование историка в Воронежском госуниверситете. А в 2006-м окончила киношколу Internews в Москве по специальности "режиссёр". Являлась членом Союза кинематографистов, а также членом Гильдии кинорежиссёров России и Гильдии неигрового кино и телевидения. С 2006 года сотрудничала с киностудией имени Горького, телеканалом "Культура", а также финским телеканалом YLE. Среди работ Демидовой наиболее известны такие картины, как "Алиса из Страны чудес", "Прикосновение ветра", "Саша, Лена и железный дракон".