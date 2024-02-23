Умерла советская актриса из "Свадьбы в Малиновке" Людмила Алфимова

Советская актриса Людмила Алфимова умерла на 89-м году жизни. Об этом следует из данных портала "Кино-театр.ру". При этом причины смерти артистки неизвестны.

Как пишет "Российская газета" со ссылкой на родных актрисы, Людмила Ивановна скончалась в селе Печёра. На сегодня были запланированы её похороны.

Людмила Алфимова родилась в 1935 году в Харькове. В детстве она хотела стать лётчицей и даже проходила обучение в аэроклубе, где летала на самолёте Як-18. Однако из-за запрета на приём девушек в лётные училища ей так и не удалось осуществить мечту.

Актёрскую карьеру Людмила Алфимова начала в местном театре юного зрителя, после чего трудилась на киностудии имени Довженко. Артистка снялась более чем в 40 фильмах. Среди самых известных такие, как "Свадьба в Малиновке", "По главной улице с оркестром", "За двумя зайцами", "Юркины рассветы". Также Алфимова озвучила около 170 картин.