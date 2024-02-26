Звезда "Капитана Марвел" умер примерно через пять лет после выявления склероза

Канадский актёр Кеннет Митчелл, наиболее известный по роли Джозефа Денверса в фильме "Капитан Марвел", умер в возрасте 49 лет. Об этом в одной из социальных сетей сообщили родственники артиста.

"С тяжёлым сердцем мы сообщаем о кончине Кеннета Александра Митчелла, любимого отца, мужа, брата, дяди, сына и дорогого друга", — говорится в сообщении.

Причина кончины не указывается, однако известно, что в 2019 году у Митчелла диагностировали "боковой амиотрофический склероз" — неизлечимое дегенеративное заболевание центральной нервной системы. У него остались жена и двое детей.

Помимо "Капитана Марвел" Кеннет Митчелл успел поучаствовать в порядка 60 проектах. В частности, он снялся в сериалах "Анатомия страсти", "Гримм", "Обмани меня", "Касл", "C.S.I. Место преступления" и "Звёздный путь. Дискавери", где сыграл Ауреллио.