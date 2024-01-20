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20 января, 19:31

Звезду "Склифосовского" нашли мёртвым в машине

Актёр "Склифосовского" и "Чикатило" Сдобнов умер в 57 лет в авто по дороге домой

Актёр Алексей Сдобнов. Обложка © Кадр из сериала "Склифосовский", режиссёры Андрей Селиванов, Юлия Краснова, сценаристы Анна Графкова, Юсуп Разыков / kino-teatr.ru

Актёр Алексей Сдобнов. Обложка © Кадр из сериала "Склифосовский", режиссёры Андрей Селиванов, Юлия Краснова, сценаристы Анна Графкова, Юсуп Разыков / kino-teatr.ru

Российский актёр Алексей Сдобнов, снимавшийся в сериалах "Чикатило. Финальный сезон" и "Склифосовский", скончался на 58-м году жизни. По словам его концертного директора Натальи Бочаровой, трагедия произошла в ночь с 12 на 13 января, а тело обнаружили в автомобиле артиста.

Экс-супруга Сдобнова Виктория Маргелова отметила, что у актёра были проблемы с сердцем, о которых он не хотел говорить.

"Он всё это скрывал, никому не говорил. То есть он не доехал до дома", — отметила она в беседе с Пятым каналом, добавив, что причиной смерти стала сердечная недостаточность.

Сдобнова похоронили в Люберцах 16 января. Актёр известен также участием в проектах "Гостиница "Россия", "След", "Полицейский с Рублёвки".

Солист государственного оркестра умер в ванной московского отеля
Солист государственного оркестра умер в ванной московского отеля

Ранее Лайф писал, что заслуженный артист России Александр Вонтов умер на 74-м году жизни. Среди его последних работ в кино — роль Иосифа Сталина в фильме "Зоя" о подвиге Зои Космодемьянской.

Никита Осипов
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