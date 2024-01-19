Солист государственного оркестра умер в ванной московского отеля

В московском отеле "Лемар" обнаружили тело заслуженного фаготиста России Михаила Шиленкова. Ему было 47 лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на свой источник.

По информации газеты, тело солиста Московского государственного академического симфонического оркестра было найдено в ванной. На нём отсутствовали следы криминального характера. В настоящее время тело передано в морг для установления причин смерти музыканта. Предварительно известно, что Шиленков умер за сутки до того, как был обнаружен.