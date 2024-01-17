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17 января, 13:41

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС нашли мёртвым в Москве с гематомами на лице

В Москве умер один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Козорезов

Евгений Козорезов. Обложка © t.me / SHOT

Евгений Козорезов. Обложка © t.me / SHOT

В Москве найден мёртвым один из главных ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС Евгений Козорезов. По сведениям SHOT, тело 78-летнего мужчины накануне днём в квартире на Северном бульваре обнаружила сиделка.

Она заметила у Евгения Викторовича на лице гематомы. По предварительным данным, причиной смерти Козорезова послужила острая сердечная недостаточность. Врачи считают, что гематомы явились следствием падения. Мужчине резко стало плохо, он упал и скончался. Тело отправлено на судмедэкспертизу для подтверждения этой версии.

Евгений Козорезов после аварии на Чернобыльской АЭС возглавил мобильный отряд радиационной разведки ИПГ и Госкомгидромета СССР. Он работал в различных загрязнённых зонах для определения уровня радиации с мая 1986 года, измерял уровни радиации, осуществлял отбор проб для лабораторного анализа на территории Украины, Белоруссии, Брянской и Тульской областей РСФСР. Ликвидатор аварии был удостоен ордена СССР "Знак Почёта" за проявление гражданской доблести.

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А ранее на севере Москвы трагически ушёл из жизни 75-летний инженер Виктор Смагин, считавшийся главным свидетелем взрыва реактора на Чернобыльской АЭС. Основная версия его смерти — суицид.

Андрей Бражников
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