В Германии воина-афганца и ликвидатора аварии в Чернобыле выгнали из квартиры
В Германии из-за бюрократических нестыковок выгнали на улицу бывшего россиянина — ветерана Афганистана и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил Mash.
В Германии воина-афганца и ликвидатора аварии в Чернобыле выгнали из квартиры. Видео © Telegram / Mash
В городке Нойс Сергей живёт уже девять лет. На соцпособие он снимал комнатку без душа и туалета, но в какой-то момент решил улучшить жилищные условия и обратился в городскую администрацию. Чиновники же постановили выселить мужчину под предлогом шума в жилище и неприятных запахов.
"В настоящее время я констатирую факт, что в Германии отсутствует правовая защита инвалидов, безбарьерная среда, забота об инвалидах. Я столкнулся с психотеррором, геноцидом, издевательством. Не исполняются законы, не платили мне пособия положенные... Поэтому я вынужден был сопротивляться, обращаться в различные государственные структуры", — рассказал ветеран.
От безысходности Сергей стал жить в лесу. Средств на еду не хватает, к тому же он нуждается в постоянной медицинской помощи. Мужчина продолжает ходить по кабинетам, пытаясь достучаться до городских властей.
А ранее премьер-министр Баварии Маркус Зёдер заявил о государственном кризисе в Германии. По его мнению, действующий кабмин полностью изжил себя и нуждается в замене.
Кадр из видео Telegram / Mash