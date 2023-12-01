В Германии из-за бюрократических нестыковок выгнали на улицу бывшего россиянина — ветерана Афганистана и ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщил Mash.

В Германии воина-афганца и ликвидатора аварии в Чернобыле выгнали из квартиры. Видео © Telegram / Mash

В городке Нойс Сергей живёт уже девять лет. На соцпособие он снимал комнатку без душа и туалета, но в какой-то момент решил улучшить жилищные условия и обратился в городскую администрацию. Чиновники же постановили выселить мужчину под предлогом шума в жилище и неприятных запахов.

"В настоящее время я констатирую факт, что в Германии отсутствует правовая защита инвалидов, безбарьерная среда, забота об инвалидах. Я столкнулся с психотеррором, геноцидом, издевательством. Не исполняются законы, не платили мне пособия положенные... Поэтому я вынужден был сопротивляться, обращаться в различные государственные структуры", — рассказал ветеран.

От безысходности Сергей стал жить в лесу. Средств на еду не хватает, к тому же он нуждается в постоянной медицинской помощи. Мужчина продолжает ходить по кабинетам, пытаясь достучаться до городских властей.