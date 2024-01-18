Умер шведский актёр Торстен Валунд, сыгравший в русской драме "Интердевочка"
Торстен Валунд. Кадр из фильма Петра Тодоровского "Интердевочка". Обложка © kino-teatr.ru
Умер шведский актёр Торстен Валунд, известный зрителям по фильму "Интердевочка", в котором исполнил роль Гюнвальда. Об этом сообщило Sveriges Radio со ссылкой на его семью.
По данным радио, 85-летний актёр скончался ещё 16 января. При этом причина его смерти пока не уточнялась.
За свою карьеру актёр успел засветиться в более чем 90 фильмах и сериалах, снимался в таких кинокартинах, как "Расмус, Понтус и Токер", "Кровавые дорожки", "Малютка Чорвен, Боцман и Мозес", "Ищейка" и "Комиссар Мартин Бек", а также "Чёрвен и Крикуша", и других.
В "Интердевочке" он сыграл вместе с Еленой Яковлевой, Ингеборгой Дапкунайте, Любовью Полищук, Ириной Розановой и другими актёрами. Кстати, в самой Швеции Валунд известен и как актёр дубляжа — он озвучил профессора Дамблдора в "Гарри Поттере".
А ранее Лайф рассказывал о смерти актёра Александра Вонтова, который исполнил роль Сталина в фильме "Зоя". О трагичном известии сообщил коллектив Театра имени Комиссаржевской, в котором артист служил ещё с 1977 года. При этом дата и место прощания с артистом пока не сообщаются.