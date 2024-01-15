У звезды "Игры престолов" обнаружили психическое заболевание

Британский актёр, звезда сериала "Игра престолов" Кит Харингтон сообщил, что у него недавно диагностировали ментальное расстройство. Об этом пишет The Times.

По словам актёра, в одной из клиник, где он пытался поправить психическое здоровье, у него нашли синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это заболевание чаще всего выявляют в детском возрасте.

"Я понял, что от этого зависит моя жизнь. К счастью, я оказался в нужном месте в нужное время. Мне удалось начать новую жизнь с того момента", — рассказал Харингтон.

Артист признался, что впервые попал в рехаб в 2019 году, пытаясь избавиться от алкогольной зависимости. Ему не понравилась методика лечения — зависимые люди просто обсуждали свои проблемы, сидя в кругу. В итоге в нужную клинику Харингтон попал только спустя четыре года.

Звезда "Игры престолов" пояснил, что его ментальное состояние ухудшилось после съёмок в знаменитом сериале, когда актёра и его персонажа Джона Сноу стали активно обсуждать в Интернете. Артиста очень расстраивали унизительные комплименты, касающиеся только внешности. По словам Харингтона, некоторые видели в нём только "красавчика из сериала".