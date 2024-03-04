В Екатеринбурге скончался известный бодибилдер

Обладатель кубка по бодибилдингу Дмитрий Кимак умер в 28 лет, сообщила его сестра Екатерина. Что стало причиной кончины атлета из Екатеринбурга, не указывается.

"Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже", — цитирует сестру Кимака Ura.ru.

Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл тематическое сообщество в социальных сетях. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.