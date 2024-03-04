В Екатеринбурге скончался известный бодибилдер
Чемпион по бодибилдингу Дмитрий Кимак умер в 28 лет
Дмитрий Кимак. Обложка © VK / "Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный"
Обладатель кубка по бодибилдингу Дмитрий Кимак умер в 28 лет, сообщила его сестра Екатерина. Что стало причиной кончины атлета из Екатеринбурга, не указывается.
"Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже", — цитирует сестру Кимака Ura.ru.
Дмитрий Кимак работал фитнес-тренером и вёл тематическое сообщество в социальных сетях. Весной спортсмен планировал побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу.
Ранее пришла весть о смерти российского дзюдоиста Казбека Занкишиева, ему был 31 год. Причина не указывается. Спортсмен отметился, в частности, "бронзой" на чемпионате мира в Баку в 2018 году.