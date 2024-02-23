Умер семикратный обладатель Кубка Стэнли Жан-Ги Тальбо

Хоккеист Жан-Ги Тальбо скончался на 92-м году жизни. Трагичное известие сообщили в пресс-службе команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Монреаль Канадиенс".

"Канадиенс" опечалены, узнав о кончине Жана‑Ги Тальбо. Выражаем искренние соболезнования семье Тальбо в это трудное время", — говорится в сообщении.

Спортсмен на позиции защитника выигрывал Кубок Стэнли с "Монреалем" пять сезонов подряд с 1956 по 1960 год. Позже он ещё дважды забирал трофей с клубом в 1965 и 1966 годах. После завершения карьеры игрока в 1971 году Тальбо перешёл на должность тренера. Он стал главным тренером "Сент‑Луис Блюз" (1972–1974), а затем "Нью‑Йорк Рейнджерс" (1977–1978).