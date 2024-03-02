Умер российский дзюдоист Казбек Занкишиев, ему был 31 год. Печальную новость сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России. От чего скончался спортсмен, не уточняется.

Занкишиев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Баку в командном первенстве в 2018 году, а годом ранее стал обладателем бронзовой награды европейского первенства в весовой категории до 100 килограммов.

"Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо", — подчеркнули в пресс-службе федерации.