Умер российский дзюдоист Казбек Занкишиев
Призёр чемпионата мира по дзюдо Казбек Занкишиев умер в возрасте 31 года
Российский дзюдоист Казбек Занкишиев. Обложка © Федерация дзюдо России
Умер российский дзюдоист Казбек Занкишиев, ему был 31 год. Печальную новость сообщила пресс-служба Федерации дзюдо России. От чего скончался спортсмен, не уточняется.
Занкишиев стал бронзовым призёром чемпионата мира в Баку в командном первенстве в 2018 году, а годом ранее стал обладателем бронзовой награды европейского первенства в весовой категории до 100 килограммов.
"Он был талантливым спортсменом и достойным человеком. Это настоящая потеря для отечественного дзюдо", — подчеркнули в пресс-службе федерации.
Ранее на 92-м году жизни скончался хоккеист Жан-Ги Тальбо. Спортсмен на позиции защитника выигрывал Кубок Стэнли с "Монреалем" пять сезонов подряд, с 1956 по 1960 год. Позже он ещё дважды забирал трофей с клубом, в 1965 и 1966 годах. После завершения карьеры игрока в 1971 году Тальбо перешёл на должность тренера. Он стал главным тренером "Сент‑Луис Блюз" (1972–1974), а затем — "Нью‑Йорк Рейнджерс" (1977–1978).