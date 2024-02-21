В Приморье шестилетний мальчик умер на тренировке по рукопашному бою

В Приморье шестилетний мальчик умер прямо на тренировке по рукопашному бою, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры. Трагедия произошла 21 февраля в посёлке Тавричанка Надеждинского района. Получил ли он перед смертью травмы, не указывается.

"Вечером 21 февраля... шестилетний мальчик во время тренировки по рукопашному бою почувствовал себя плохо. После комплекса реанимационных мероприятий, проведённых работниками скорой медицинской помощи, спасти ребёнка не удалось", — говорится в сообщении.

Ведомство начало проверку. Оно даст оценку исполнения требований законодательства в сфере обеспечения безопасности, а также соблюдения и защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

Работа прокуратуры в спортивном зале, где погиб шестилетний житель Приморья. Фото © Telegram / Прокуратура Приморского края