Погибший на турнире по MMA в Кирове 18-летний боец не был новичком

Погибший на турнире по смешанным единоборствам в Кирове 18-летний парень не раз выступал на соревнованиях и в целом был достаточно опытным бойцом. Как сообщает SHOT, Денис занимался MMA 3,5 года.

Телеграм-канал уточняет: в местной федерации парня не считали новичком, а на злополучный чемпионат он предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья. При этом сам турнир до случившегося проходил без травм и каких-либо инцидентов. В СК организовали проверку по факту смерти спортсмена.