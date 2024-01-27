Погибший на турнире по MMA в Кирове 18-летний боец не был новичком
SHOT: Погибший на турнире в Кирове 18-летний боец занимался MMA 3,5 года
Погибший на турнире по ММА в Кирове 18-летний спортсмен. Обложка © Telegram / SHOT
Погибший на турнире по смешанным единоборствам в Кирове 18-летний парень не раз выступал на соревнованиях и в целом был достаточно опытным бойцом. Как сообщает SHOT, Денис занимался MMA 3,5 года.
Телеграм-канал уточняет: в местной федерации парня не считали новичком, а на злополучный чемпионат он предоставил все необходимые справки о состоянии здоровья. При этом сам турнир до случившегося проходил без травм и каких-либо инцидентов. В СК организовали проверку по факту смерти спортсмена.
Как сообщал Лайф, в день трагедии во время тренировочного спарринга перед боем парень пропустил несколько ударов в голову, после чего потерял сознание. Юный боец получил закрытую черепно-мозговую травму. Дежурившие на чемпионате медики пытались реанимировать спортсмена, однако это сделать не удалось.