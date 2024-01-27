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27 января, 12:42

"Какая-то патология была": Названа возможная причина смерти 18-летнего бойца ММА на турнире в Кирове

"360": Причиной смерти бойца в Кирове могло стать кровоизлияние в мозг

Причиной смерти 18-летнего бойца ММА, погибшего во время спарринга на чемпионате Кировской области, могла стать скрытая болезнь. Таким мнением поделился источник телеканала "360", знавший спортсмена. Он считает, что у юноши, скорее всего, произошло что-то с мозгом.

"Какая-то патология была. Прошлые годы, когда он бился, всё было нормально. <...> Заболевание какое-то скрытое, о котором он не знал. Возможно, кровоизлияние в мозг. <...> От удара по корпусу не умирают, даже от разрыва селезёнки или ещё чего-нибудь", — сказал собеседник канала.

По его словам, все турниры ММА проводятся строго в соответствии с регламентами. В частности, перед соревнованиями дважды проверяют здоровье спортсменов. Первый раз боец проходит общий медицинский осмотр, а затем ещё один за три-четыре дня до выхода на ринг. Тем не менее, как подчеркнул источник, от несчастного случая, увы, никто не застрахован. Многие профессиональные боксёры становятся инвалидами или погибают из-за травм на ринге.

У погибшего во время спарринга в Кирове 18-летнего бойца был допуск к турниру
У погибшего во время спарринга в Кирове 18-летнего бойца был допуск к турниру

Как сообщал Лайф, трагедия произошла накануне, 26 января, во время турнира, который проходил в школе олимпийского резерва "Юность". В ходе тренировочного боя 18-летний парень пропустил несколько ударов и потерял сознание. Предположительно, он получил черепно-мозговую травму.


Обложка ©

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Наталья Исакова
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