"Какая-то патология была": Названа возможная причина смерти 18-летнего бойца ММА на турнире в Кирове

Причиной смерти 18-летнего бойца ММА, погибшего во время спарринга на чемпионате Кировской области, могла стать скрытая болезнь. Таким мнением поделился источник телеканала "360", знавший спортсмена. Он считает, что у юноши, скорее всего, произошло что-то с мозгом.

"Какая-то патология была. Прошлые годы, когда он бился, всё было нормально. <...> Заболевание какое-то скрытое, о котором он не знал. Возможно, кровоизлияние в мозг. <...> От удара по корпусу не умирают, даже от разрыва селезёнки или ещё чего-нибудь", — сказал собеседник канала.

По его словам, все турниры ММА проводятся строго в соответствии с регламентами. В частности, перед соревнованиями дважды проверяют здоровье спортсменов. Первый раз боец проходит общий медицинский осмотр, а затем ещё один за три-четыре дня до выхода на ринг. Тем не менее, как подчеркнул источник, от несчастного случая, увы, никто не застрахован. Многие профессиональные боксёры становятся инвалидами или погибают из-за травм на ринге.