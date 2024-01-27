Юный боец скончался во время спарринга на чемпионате Кировской области по ММА

В Кирове 18-летний спортсмен умер во время спарринга в ходе чемпионата области по боям MMA. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, трагедия произошла во время турнира, который проходил в школе олимпийского резерва "Юность". Спортсмен готовился к своему бою и спарринговался с Андреем Б. В ходе тренировочного боя 18-летний парень пропустил несколько ударов и потерял сознание. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти бойца, он умер в машине скорой помощи. В настоящее время выясняются обстоятельства произошедшего.