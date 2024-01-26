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26 января, 13:36

Упавший с 10-го этажа боец поп-ММА Веном может до конца жизни остаться хромым

SHOT: Бойца поп-ММА Венома перевели из реанимации в обычную палату

Боец поп-ММА Магомед Зайналов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maga.venom

Боец поп-ММА Магомед Зайналов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maga.venom

Бойца поп-ММА Магомеда Венома Зайналова, который на днях упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону, перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщает SHOT, в ближайшее время ему проведут ещё минимум три операции.

В беседе с телеграм-каналом Зайналов рассказал, что, когда летел вниз с высоты десятого этажа, молился, чтобы остаться в живых. В настоящее время после четырёх операций он чувствует себя лучше. Медики называют чудом, что спортсмен остался жив, и даже обещают поставить его на ноги. Правда, они не исключают, что Магомед до конца жизни останется хромым. Сам же Веном заявил, что сделает всё для того, чтобы вернуться в большой спорт.

Как уже рассказывал Лайф, Зайналов упал с десятого этажа вечером 23 января в одном из домов в Крепостном переулке Ростова-на-Дону. Молодой спортсмен остался жив лишь благодаря тому, что рухнул на припаркованную машину. Он рассказал, что поскользнулся, когда пытался спасти кота, забравшегося на водосточную трубу.

Бойцу ММА Веному пришили левую пятку, которую оторвало при падении с 10-го этажа
Бойцу ММА Веному пришили левую пятку, которую оторвало при падении с 10-го этажа
Наталья Исакова
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