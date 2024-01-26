Упавший с 10-го этажа боец поп-ММА Веном может до конца жизни остаться хромым
SHOT: Бойца поп-ММА Венома перевели из реанимации в обычную палату
Боец поп-ММА Магомед Зайналов. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / maga.venom
Бойца поп-ММА Магомеда Венома Зайналова, который на днях упал с десятого этажа в Ростове-на-Дону, перевели из реанимации в обычную палату. Как сообщает SHOT, в ближайшее время ему проведут ещё минимум три операции.
В беседе с телеграм-каналом Зайналов рассказал, что, когда летел вниз с высоты десятого этажа, молился, чтобы остаться в живых. В настоящее время после четырёх операций он чувствует себя лучше. Медики называют чудом, что спортсмен остался жив, и даже обещают поставить его на ноги. Правда, они не исключают, что Магомед до конца жизни останется хромым. Сам же Веном заявил, что сделает всё для того, чтобы вернуться в большой спорт.
Как уже рассказывал Лайф, Зайналов упал с десятого этажа вечером 23 января в одном из домов в Крепостном переулке Ростова-на-Дону. Молодой спортсмен остался жив лишь благодаря тому, что рухнул на припаркованную машину. Он рассказал, что поскользнулся, когда пытался спасти кота, забравшегося на водосточную трубу.