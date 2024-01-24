Боец поп-ММА Веном выжил, упав с десятого этажа в Ростове

Боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов упал с высоты десятого этажа в Ростове-на-Дону. У него диагностированы переломы ног и таза. Об этом сообщает SHOT.

Всё случилось 23 января около 21:00 в одном из домов в Крепостном переулке. 24-летний спортсмен, поскользнувшись на узком балконе, потерял равновесие и выпал с десятого этажа на улицу. Родные бойца сообщили, что совсем недавно он пришёл в сознание.