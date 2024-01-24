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24 января, 13:59

Боец поп-ММА Веном выжил, упав с десятого этажа в Ростове

SHOT: Боец поп-ММА Зайналов упал с высоты десятого этажа в Ростове

Боец поп-ММА Зайналов упал с высоты десятого этажа в Ростове. Обложка © Vk / Магомед Зайналов

Боец поп-ММА Зайналов упал с высоты десятого этажа в Ростове. Обложка © Vk / Магомед Зайналов

Боец поп-ММА Магомед Веном Зайналов упал с высоты десятого этажа в Ростове-на-Дону. У него диагностированы переломы ног и таза. Об этом сообщает SHOT.

Всё случилось 23 января около 21:00 в одном из домов в Крепостном переулке. 24-летний спортсмен, поскользнувшись на узком балконе, потерял равновесие и выпал с десятого этажа на улицу. Родные бойца сообщили, что совсем недавно он пришёл в сознание.

Зайналов участвует в боях по правилам смешанных единоборств, бокса и кулачных боёв. На 2 февраля планировался его поединок с Эдуардом Кузьминовым.

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Ранее в Сети появилась информация, что российский боец ММА Вячеслав Дацик был ранен в ходе выполнения боевой задачи в специальной военной операции. Однако впоследствии оказалось, что рану спортсмену нанесла покусавшая его собака.

Юрий Лысенко
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