Непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев выиграл восьмой бой в UFC подряд

Евлоев выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, при этом он не потерпел ни одного поражения в ММА. В активе 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Ранее Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера в главном бою турнира UFC Fight Night 234, который прошёл в Лас-Вегасе. Всё завершилось во втором раунде после двух жёстких попаданий по лицу от Анкалаева. Этот бой между спортсменами стал вторым: впервые они встретились в октябре 2023 года и тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара со стороны россиянина.