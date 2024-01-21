Регион

Уведомления отключены

21 января, 05:16

Непобеждённый россиянин Мовсар Евлоев выиграл восьмой бой в UFC подряд

Российский боец Евлоев победил британца Аллена в поединке на турнире UFC 297

Мовсар Евлоев. Обложка © ТАСС / AP / Cole Burston

Мовсар Евлоев. Обложка © ТАСС / AP / Cole Burston

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Мовсар Евлоев победил британца Арнольда Аллена на турнире UFC 297. Поединок состоялся в канадском Торонто.

29-летний россиянин, выступающий в полулёгком весе, не смог досрочно одолеть своего соперника. Бой продолжался три раунда и завершился победой Евлоева единогласным решением судей.

Евлоев выиграл 18-й бой в карьере и восьмой подряд в UFC, при этом он не потерпел ни одного поражения в ММА. В активе 29-летнего Аллена 19 побед и три поражения.

Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по количеству боёв и побед
Американец Джим Миллер обновил рекорды UFC по количеству боёв и побед

Ранее Лайф писал, что российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера в главном бою турнира UFC Fight Night 234, который прошёл в Лас-Вегасе. Всё завершилось во втором раунде после двух жёстких попаданий по лицу от Анкалаева. Этот бой между спортсменами стал вторым: впервые они встретились в октябре 2023 года и тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара со стороны россиянина.

Иван Косицын
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров