Анкалаев нокаутировал Уокера в поединке-реванше на UFC Fight Night 234

Всё завершилось во втором раунде после двух жёстких попаданий по лицу от Анкалаева. Этот бой между спортсменами стал вторым: впервые они встретились на UFC 294 в октябре 2023 года и тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара со стороны россиянина.