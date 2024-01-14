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14 января, 02:42

Анкалаев нокаутировал Уокера в поединке-реванше на UFC Fight Night 234

Магомед Анкалаев после победы. Обложка © X / UFC News

Магомед Анкалаев после победы. Обложка © X / UFC News

Российский боец смешанных единоборств Магомед Анкалаев нокаутировал бразильца Джонни Уокера в главном бою турнира UFC Fight Night 234, который прошёл в Лас-Вегасе.

Всё завершилось во втором раунде после двух жёстких попаданий по лицу от Анкалаева. Этот бой между спортсменами стал вторым: впервые они встретились на UFC 294 в октябре 2023 года и тогда поединок был признан несостоявшимся из-за запрещённого удара со стороны россиянина.

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Это 12-я победа Анкалаева в UFC и 19-я в карьере. Также в его послужном списке есть одна ничья и единственное поражение — в 2018 году от Пола Крейга.

Ранее бывший чемпион UFC Конор Макгрегор анонсировал бой с Майклом Чендлером 29 июня. Ирландец назвал событие "величайшим камбэком в истории спорта".

Артур Лапсаков
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