Экс-чемпион UFC Орловский потерпел третье подряд поражение

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский потерпел поражение от доминиканца Валдо Кортеса-Акосты на турнире UFC Fight Night 234, который проходит в Лас-Вегасе.

Бой открывал главный кард и продлился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из Доминиканы.

Для Валдо эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. Орловский проиграл третий бой подряд и 23-й в карьере при 34 победах.