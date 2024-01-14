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14 января, 01:43

Экс-чемпион UFC Орловский потерпел третье подряд поражение

Бывший чемпион UFC белорус Андрей Орловский потерпел поражение от доминиканца Валдо Кортеса-Акосты на турнире UFC Fight Night 234, который проходит в Лас-Вегасе.

Бой открывал главный кард и продлился все три раунда. Судьи единогласно отдали победу спортсмену из Доминиканы.

Для Валдо эта победа стала 11-й в карьере при одном поражении. Орловский проиграл третий бой подряд и 23-й в карьере при 34 победах.

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Ранее стало известно, что обладатель чемпионского пояса в лёгком весе россиянин Ислам Махачев 8 июня проведёт бой против Джастина Гейджи. Сам чемпион ранее говорил, что хотел бы встретиться либо с британцем Леоном Эдвардсом, либо с американцем Колби Ковингтоном.

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X / Andrei Arlovski "The PIT BULL’

Артур Лапсаков
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