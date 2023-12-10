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10 декабря, 01:24

Боец Махачев раскрыл, с кем хочет выйти на ринг в следующий раз

Махачев: Следующий поединок хочу с провести с победителем боя Эдвардс – Ковингтон

<p>Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili</p>

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Ислам Махачев. Обложка © ТАСС / AP / Kamran Jebreili

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев хочет провести следующий бой за титул в полусредней весовой категории. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Россиянин признался, что хотел бы оказаться в октагоне либо с британцем Леоном Эдвардсом, либо с американцем Колби Ковингтоном. Это будет зависеть от того, кто победит в предстоящем бою.

"Следующий поединок хотелось бы провести с победителем боя Эдвардс – Ковингтон. Нацелены на два титула", — пояснил Махачев в беседе с журналистами.

У 32-летнего Махачева за плечами 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. На турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября он провёл вторую защиту титула в лёгком весе, отправив в нокаут австралийца Александра Волкановски.

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А вот кто хочет выйти на ринг с Махачевым, так это россиянин армянского происхождения Арман Царукян. Ранее он досрочно победил американца Бенеила Дариуша на турнире UFC в американском Остине. Теперь он готов побороться за чемпионский титул.

Анатолий Симоненко
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