Боец Махачев раскрыл, с кем хочет выйти на ринг в следующий раз

Чемпион UFC в лёгком весе Ислам Махачев хочет провести следующий бой за титул в полусредней весовой категории. Об этом он сообщил в беседе с журналистами.

Россиянин признался, что хотел бы оказаться в октагоне либо с британцем Леоном Эдвардсом, либо с американцем Колби Ковингтоном. Это будет зависеть от того, кто победит в предстоящем бою.

"Следующий поединок хотелось бы провести с победителем боя Эдвардс – Ковингтон. Нацелены на два титула", — пояснил Махачев в беседе с журналистами.

У 32-летнего Махачева за плечами 25 побед и одно поражение в смешанных единоборствах. На турнире UFC 294 в Абу-Даби 21 октября он провёл вторую защиту титула в лёгком весе, отправив в нокаут австралийца Александра Волкановски.