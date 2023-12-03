Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариюша на турнире UFC и захотел реванша с Махачевым

Россиянин армянского происхождения Арман Царукян досрочно победил американца Бенеила Дариюша на турнире UFC в американском Остине. Поединок представителей лёгкого дивизиона завершился нокаутом спустя одну минуту четыре секунды с момента начала схватки.

Россиянин Царукян нокаутировал американца Дариюша на турнире UFC в США. Видео © VK / UFC

На счету 27-летнего Царукяна теперь 21 победа (девять нокаутом) в 24 профессиональных поединках. В активе 34‑летнего Дариюша 22 победы (пять нокаутом), шесть поражений и одна ничья. После поединка Царукян заявил о готовности провести реванш с соотечественником, чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

"Хочу, чтобы в моём следующем бою на кону стоял чемпионский титул. Но, если нет, тогда я готов драться с кем угодно. Рано или поздно я буду чемпионом… Ислам — боец совершенно иного уровня. Наш первый поединок прошёл четыре года назад. Сейчас мне 27, и всё будет совершенно по-другому", — подчеркнул спортсмен.

В 2019 году Царукян уже встречался с Махачевым на турнире промоушена в Санкт-Петербурге, и тогда он уступил единогласным решением судей.