Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор стал отцом в четвёртый раз 1 декабря, 08:47 Конор Макгрегор похвастался пополнением в семействе. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / thenotoriousmma

Ирландский боец смешанных боевых искусств 35-летний Конор Макгрегор стал папой в четвёртый раз. О пополнении в семействе бывший чемпион UFC в двух весовых категориях рассказал в своём Instagram*.

У Макгрегора родился сын. Многодетный отец с гордостью отметил, что мальчик весит 3,6 килограмма.

"Мой мальчик родился! Мама и малыш чувствуют себя потрясающе. Ди, ты мой герой!" — обратился спортсмен к своей гражданской супруге.

36-летняя Ди Девлин — избранница Конора Макгрегора — относится к числу тех представительниц прекрасного пола, которые поддерживают своих мужчин, помогая им стать великими. После того как спортсмен обрёл первую популярность, история любви Ди и Конора облетела все СМИ, показывая пример настоящего чувства, веры в избранника и поддержки. Ранее она уже родила легенде UFC двух сыновей, Джека и Риана, а в 2019 году на свет появилась дочка Кройя. Тем не менее, несмотря на наличие уже четверых детей, пара так и не сыграла свадьбу.

А ранее Лайф сообщал, что футболист саудовского "Аль-Хиляля" Неймар и топ-модель Бруна Бьянкарди расстались всего через месяц после рождения общей дочери. Об этом сообщила в соцсетях сама бразильская красотка. Причины разрыва звёздной пары неизвестны, но слухи о том, что Неймар, скорее всего, снова холостяк, появились ещё пару недель назад, когда в Сети всплыла его предполагаемая переписка с одной из моделей с сайта для взрослых.

* Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.

Авторы Марина Калегина