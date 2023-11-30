Смолов рассекретил необычное имя новорождённой дочери и озадачил поклонников Футболист "Динамо" Смолов: Гол посвящаю новорождённой дочке, мы её назвали Лора 30 ноября, 10:42 Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов и его супруга Карина Истомина. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / smolovfedor_10

Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов рассекретил имя новорождённой дочери, которую ему подарила супруга — блогер, модель и ведущая подкастов Карина Истомина. Футболист забил гол в ворота "Зенита" и посвятил его малышке, которая вместе с мамой болела за папину команду у телевизора.

"Гол я посвящаю дочке, которая у меня родилась. Мы её назвали Лора", — сообщил Смолов.

Фёдор Смолов рассекретил имя новорождённой дочери. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fcdynamo

Отметим, что имя Лора может использоваться как самостоятельное, так и в качестве краткой формы от имён Лариса, Лауренсия, Элеонора, или как фонетический вариант имени Лаура. Имя имеет латинское происхождение, обозначает "увенчанная лавром", символизирует избавление от зла и бед. В этом имени прослеживаются значения храбрости, преданности и безусловной любви.





Сегодня такое имя встречается редко, поэтому в комментариях в соцсети, где Смолов рассказал о том, как назвал дочку, некоторые поклонники пришли в замешательство. Однако большинство фанатов бело-голубых всё-таки сочли выбор имени удачным, поздравили Смолова с победой и рождением дочери, поблагодарив за гол.

Авторы Марина Калегина