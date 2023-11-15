Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов стал отцом
Нападающий "Динамо" Фёдор Смолов стал отцом. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской)/ fcdynamo)
Футболист Фёдор Смолов и его супруга, блогер Карина Истомина стали родителями. Радостной новостью поделился в соцсети футбольный клуб "Динамо", где новоявленный отец играет на позиции нападающего.
У Смоловых родилась девочка, её имя пока неизвестно. В комментариях под постом болельщики "бело-голубых" поздравляют пару с пополнением.
Беременная жена футболиста Фёдора Смолова Карина Истомина. Фото © T.me / istominakarina / Ирина Воротынцева
Супруге футболиста Карине Истоминой 29 лет, она блогер и диджей, а ранее работала в модельном бизнесе. Свадьбу со Смоловым они сыграли в июне. Ранее спортсмен состоял в отношениях с телеведущей и фотомоделью, обладательницей титула "Мисс Россия – 2003" Викторией Лопырёвой, а также с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко и Мисс Россия – 2015" Софьей Никитчук. В начале 2020 года стало известно, что футболист начал встречаться с 17-летней внучкой первого президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой, но впоследствии они расстались.